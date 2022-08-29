Özge Ulusoy, sevgilisini nazardan koruyor

Yaklaşık iki buçuk yıldır Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, bir takipçisinin, "Sevgilinizi neden gizliyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Ünlü is insanı Faruk Çolakoğlu ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan Özge Ulusoy, takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ulusoy, bir kullanıcının, "Sevgilinizi neden gizliyorsunuz?" sorusunu cevapladı.

"Var da var"

Ünlü manken, konuyla alakalı, "Gizlemiyorum ama ilişkimi göz önünde yaşamak da istemiyorum. Hem nazar var, kem göz var, kıskanç var... Var da var..." şeklinde konuştu.