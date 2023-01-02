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    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum

    Manken ve oyuncu Özge Ulusoy, babasına çarpan Elif N.'nin akrabaları tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 13:52
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 15:09
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    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum

    Oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy (73), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

    Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'a, geçtiğimiz haftalarda Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı.

    Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

    "Kaza değil, cinayet"

    Ünlü oyuncu ve manken Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un, emekli olduktan sonra avukatlık yaptığı öğrenildi. Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy ise ana haber bültenine çıkarak "Kaza değil, cinayet." diyerek isyan etti. Açıklamalarından dolayı gündemden düşmeyen Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tehdit edildiğini ileri sürdü.

    "Ben Elif'in dayısıyım"

    Babasına çarpan sürücünün dayısı olduğunu iddia eden bir kişi, Ulusoy'a Instagram üzerinden gönderdiği mesajlarda, "Vicdansız sensin. Ukala ne haddine senin herkese iftira atmak. Ben Elif'in dayısıyım. Haddini bil artık. Bilmezsen ben sana bildiririm hadsiz seni." dedi.

    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum #1

     

    "Korkunç"

    Gelen mesajları yayınlayan Ulusoy ise şu sözlerle isyan etti: "Bak sen bir de bana haddimi bildirecekmiş. Babamı öldürüp türlü yalanlar söylemişsiniz. Ben gerçeği söyleyip babamın hakkını arayıp adalet isteyince bir de tehdit ediyorsunuz? Sen kimsin ha kimsin? Allah'ım sen bizleri koru bu insanlardan korkunç! Hala şoku ve korkuyu atamıyorum üzerimden. Tehdit etmek nedir ya?"

    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum #2

    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum #3

    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum #4

    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum #5

    Özge Ulusoy: Tehdit ediliyorum #6



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