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    Özge Ulusoy'dan 1 milyon TL'lik anlaşma

    Bir markanın reklam filminde oynayacağını açıklayan Özge Ulusoy’un alacağı ücret belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 08:21
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:17
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    Özge Ulusoy'dan 1 milyon TL'lik anlaşma

    Ünlü manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz günlerde Bağcılar’da bir kozmetik markasının mağaza açılışına katılmıştı. Ünlü model ve marka yönetimi, açılış öncesinde son toplantıdan anlaşmaya yakın kalkmış ama kesinleşmemişti.

    1 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

    Markanın yeni reklam filminde oynayacak olan Özge Ulusoy'un, mağaza açılışında yöneticilerle el sıkışarak, 1 milyon TL'lik anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    EVLİLİK TEKLİFİ YAĞIYOR

    Geçtiğimiz günlerde sunuculuğunu üstlendiği bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ulusoy, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan evlenme teklifi geldiğini söyleyip espri yapmıştım. Bunun ardından günlük evlilik tekliflerinin sayısı 100'e çıktı." demişti.

    Özge Ulusoy dan 1 milyon TL lik anlaşma #1

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