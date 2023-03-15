Özge Ulusoy'un babası kaybettiği kazada yeni gelişme Ünlü manken Özge Ulusoy babasını feci kazada kaybetmişti.

Ünlü manken Özge Ulusoy, geçen aralık ayında babasını kaybetmişti.

Karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden babasının ardından Ulusoy, sürücünün peşini bırakmayacağını söylemişti.

"Fren izi bile yok"

Ulusoy, "O sürücü babama yaya yolunda çarptı. Üstelik 100 kilometre hızla… Kaza yerinde fren izi bile yoktu. O sürücünün peşini bırakmayacağım" demişti.

Sürücü kusurlu bulundu

Cuma günü görülen davada bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.

"Pes etmek yok"

Ulusoy, mahkeme kararından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ulusoy, kararla ilgili şunları yazdı: