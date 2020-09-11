Özge Ulusoy'un eski hali

2003'de katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan model ve sunucu Özge Ulusoy'un yıllar önce oynadığı filmdeki hali yeniden gündeme geldi.

2008 yılında yayınlanan 'Dilek Ağacı' adlı filmde 'şeytan' rolünü canlandıran ünlü manken Özge Ulusoy'un bu hali görenleri şaşırttı.

37 yaşındaki Ulusoy, değişimiyle kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Son dönemlerde estetik yaptırdığı konuşulan model, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"İLERİDE AMELİYAT DA OLACAĞIM"

"İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum; botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum.

"BAKIMLI OLMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Eğer ameliyat olmam gerekirse de olurum. İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim, gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor.

Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım."