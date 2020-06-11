Özge Ulusoy'un maske kombini

Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Koronavirüs salgını sebebiyle karantinada olan ünlü manken Özge Ulusoy, artık normal hayata dönmeye başladı. Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"BİLETE BAKMAYI UNUTTUM"

Şık elbisesine koronavirüsten korunmak adında taktığı maskesini de uyduran Ulusoy'a, birkaç gün önce aldığı Milli Piyango bileti hatırlatıldı.

Muhabirlerin "Aldığınız bilete bir şey çıktı mı?" sorusuna, "Aaa, bakmayı unuttum. Eğer çıkarsa ilk olarak sokak hayvanlarına birçok yatırım yaparım. Kalanıyla da tatile çıkarım." cevabını verdi.