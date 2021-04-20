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    Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifi aldım

    Özge Yağız, sevgilisi Gökberk Demirci'den aldığı evlilik teklifini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 07:27
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    Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifi aldım

    Oyuncu Özge Yağız, önceki akşam Cihangir'de obejktiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Gökberk Demirci'den evlilik teklifi alan oyuncu, hislerini paylaştı.

    "ÇOK MUTLU OLDUM"

    Yağız, "Gökberk ile ilişkimiz çok güzel gidiyor. Aldığım evlilik teklifi de hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifiydi. Hiç bu kadar şaşıracağımı ve böyle bir sürpriz olacağını düşünmemiştim. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

    Yakın zamanda evleneceklerini söyleyen oyuncu, o zamana kadar ülkenin yaşadığı bu pandemi sürecinin de sona ermesini temenni etti.

    Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifi aldım #1

    Özge Yağız: Hayallerimin ötesinde bir evlilik teklifi aldım #2

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