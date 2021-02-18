Özge Yağız ve Gökberk Demirci'den romantik paylaşım

Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan Özge Yağız ile Gökberk Demirci çiftinden romantik bir paylaşım geldi.

Yemin dizisi ile yıldızı parlayan ve aradıkları aşkı birbirlerinde bulan Özge Yağız-Gökberk Demirci çifti İstanbul'da yağan karı değerlendirdi ve romantik pozlarına bir yenisini daha ekledi.

"KIŞ GÜNEŞİM"

Kar altında poz veren ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özge Yağız, sevgilisinin bu paylaşımına emojilerle "Kış güneşim" mesajını not düştü.

TAKİPÇİLERİ ŞÜKÜR ETTİ

Çift, takipçilerinden "Kar taneleri gibi...', 'Umarım bir ömür boyunca böyle gülürsiniz, hep mutlu olun, hep birlikte olun ve sonsuz bir aşk olsun' , 'Sizi birbirinize yazan rabbime şükürler olsun" gibi yorumlar aldı.