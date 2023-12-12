Özge Yağız'ın davet tarzına beğeni yağdı: Süper mini elbisesiyle nefes kesti Güzel oyuncu Özge Yağız, önceki akşam düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Yağız'ın tarzı takipçilerinden tam not aldı.

ensonhaber.com

Adını Sen Koy, Yemin, Sol Yanım, İçimizden Biri, Baba gibi birçok yapımda rol alan Özge Yağız, önceki akşam düzenlenen bir ödül töreninde boy gösterdi.

Güzelliği ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü isim, bu defa davet tarzıyla çok beğenildi.

Kırmızı taşlı süper mini elbisesiyle davette boy gösteren Yağız'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

'Bu güzellik şaka mı?'

Güzel oyuncuya, 'Yorumsuz', 'Bu güzellik şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.