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    Özgü Kaya, Eren Ören ile aşk yaşıyor

    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya, gönlünü rol arkadaşı Eren Ören'e kaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 13:23
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    Özgü Kaya, Eren Ören ile aşk yaşıyor

    Şu sıralar ekranların en izlenilen ve beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, yeni bir aşka yelken açtı.

    Sevgilisi Üç Kız Kardeş'ten

    Kaya, meslektaşı Burak Serdar Şanal ile yaşadığı aşktan sonra kalbinin kapılarını kapamıştı. Bir süredir yalnız olan Özgü Kaya, gönlünü Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşına kaptırdı.

    Bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenen ikilinin aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. Akmerkez'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini dile getirdi.

    Özgü Kaya, Eren Ören ile aşk yaşıyor #1

    Özgü Kaya, Eren Ören ile aşk yaşıyor #2

    Özgü Kaya, Eren Ören ile aşk yaşıyor #3

    Özgü Kaya, Eren Ören ile aşk yaşıyor #4


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