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    Özgü Kaya'nın asansör pozu

    Sosyal medyayı aktif kullanan Özgü Kaya, son olarak asansör aynasında çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 08:27
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:21
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    Özgü Kaya'nın asansör pozu

    Bir süredir İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' adlı dizide rol alan Özgü Kaya, oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

    Zaman zaman yayınladığı fotoğraflar ve videolarla adından söz ettiren güzel oyuncu, son paylaşımıyla da gündem oldu.

    Asansörde poz verdi

    Kaya, son olarak asansör aynasından çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

    Beyaz renkli, tül balon kollu bluzunu, siyah mini etekle kombin eden ve kırmızı çanta tercih eden 26 yaşındaki Kaya'ya sevenlerinden beğeni yağdı.

    Özgü Kaya nın asansör pozu #1

    Özgü Kaya nın asansör pozu #2


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