Özgü Namal, ekrana dönmeye hazırlanıyor

Kısa süre önce eşinin ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal, oyunculuğa dönmek için hazırlıklara başladı.

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan ve bu sürede Nefes ve Elem Su adlarında iki çocuk sahibi olan Özgü Namal, ailesiyle Muğla Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.

EŞİNİ KAYBETTİ

Geçen haftalarda eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, 7 yıl sonra dizi setlerine dönmeye hazırlanıyor.

Mustafa Uslu'nun yapımcılığını üstleneceği dizinin adı Hükümsüz... Güçlü bir kadının hikayesini anlatacak.

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında hayata geçireceği Exxen adlı dijital platform için çekilecek olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı konuşuluyor.