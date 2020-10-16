Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından ortaya çıktı

Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık’ta görüntülenen oyuncunun, saçındaki beyazlar dikkat çekti.

Oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral’ın ölümünden sonra ilk kez görüntülendi.

Beykoz Kavacık'ta ortaya çıkan oyuncunun yanında, çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı.

Eşinin ölümünün ardından büyük acı yaşadığı öğrenilen Namal’ın, saçındaki beyazlar da dikkatlerden kaçmadı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.

Namal, “Nasılsınız?” sorusuna, “Hayırdır?” cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.