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    Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından ortaya çıktı

    Eşi Ahmet Serdar Oral'ı kaybettikten sonra ilk kez çocuklarıyla Kavacık’ta görüntülenen oyuncunun, saçındaki beyazlar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 13:42
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 13:42
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    Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından ortaya çıktı

    Oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral’ın ölümünden sonra ilk kez görüntülendi.

    Beykoz Kavacık'ta ortaya çıkan oyuncunun yanında, çocukları Nefes Oral ve Elem Su Oral ile bakıcıları vardı.

    Eşinin ölümünün ardından büyük acı yaşadığı öğrenilen Namal’ın, saçındaki beyazlar da dikkatlerden kaçmadı.

    TEPKİ GÖSTERDİ

    Karşısında muhabirleri görünce şaşıran oyuncu, yanında oğlu ve kızı olması nedeniyle soru sorulmaması için el işareti yaptı.

    Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından ortaya çıktı #1

    Namal, “Nasılsınız?” sorusuna, “Hayırdır?” cevabını verip, tepki gösterdikten sonra aracının direksiyonuna geçti ve uzaklaştı.

    Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından ortaya çıktı #2

    Özgü Namal, eşinin ölümünün ardından ortaya çıktı #3

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