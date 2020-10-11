- Haberler
- Magazin Haberleri
- Özgü Namal’ın ölen eşinin daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Özgü Namal’ın ölen eşinin daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
Bir dönemin yıldızı parlayan oyuncusu Özgü Namal’ın iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ın, 10 yıl önce kalp krizi geçirdiği, 4 yıl önce de bypass olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 11.10.2020 - 08:56
Özgü Namal’ın 7 yıldır birlikte olduğu 53 yaşındaki nefes terapisti eşi Ahmet Serdar Oral, hayatını kaybetmişti.
Oral’ın ölümüne dair detaylar yeni detaylar ortaya çıktı.
PAZARTESİ GÜNÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
2015 yılından bu yana çocukları Nefes ve Elem Su ile birlikte Muğla Köyceğiz’de yaşayan çift, bir süre önce İstanbul’a döndü.
Geçtiğimiz pazartesi, sabaha karşı eşiyle bulundukları odadan çıkan Namal, döndüğünde Oral’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
2010 YILINDA KRİZ GEÇİRDİ, 2016’DA BYPASS OLDU
Uzun süredir nefes terapisti olan Oral’ın 2010 yılında kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
Oral'ın 2016 yılında ise kalp hastalığı nedeniyle bypass ameliyatı olduğu belirtildi.