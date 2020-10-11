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Özgü Namal’ın ölen eşinin daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Özgü Namal’ın ölen eşinin daha önce de kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Bir dönemin yıldızı parlayan oyuncusu Özgü Namal’ın iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ın, 10 yıl önce kalp krizi geçirdiği, 4 yıl önce de bypass olduğu öğrenildi.