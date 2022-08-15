Özgü Namal'ın son hali

2020'de eşi Serdar Oral'ı kaybeden Özgü Namal, önceki gün dizi setini ziyarete gitti.

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren ve son iki yıldır gözlerden uzak bir yaşam süren Özgü Namal, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.

Namal, Onur Tan'ın yönettiği ve eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin setini ziyaret etti.

Tan, Özgü Namal ve birkaç arkadaşıyla çekildiği fotoğraf karesini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"İyi varsınız"

"Tam yalnız kaldığını düşünür, çok yorulur, güçsüz düşersin, bir anda bedenine güç bahşeden, umutsuzluğa kapıldığında kalbinde yaşama sevinci yaratan dostların, güzel arkadaşların ziyaretine gelir… İyi ki varsınız."

Saçları beyazladı

43 yaşındaki Özgü Namal ise uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere gülerek poz verdi.

Saçlarındaki beyazların daha da arttığı görülen güzel oyuncunun son hali sevenlerini üzdü.