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- Özgür Ozan'ın babası vefat etti
Özgür Ozan'ın babası vefat etti
Babasını kaybeden ünlü oyuncu Özgür Ozan, duygusal bir paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 08:37
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.
"Bugün 1 hafta oldu"
Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..." sözleriyle ifade etti.
Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.