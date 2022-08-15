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    Özgür Ozan'ın babası vefat etti

    Babasını kaybeden ünlü oyuncu Özgür Ozan, duygusal bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 08:37
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    Özgür Ozan'ın babası vefat etti

    Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.

    "Bugün 1 hafta oldu"

    Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..." sözleriyle ifade etti.

    Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.

    Özgür Ozan ın babası vefat etti #1

    Özgür Ozan ın babası vefat etti #2


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