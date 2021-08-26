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    Özgür Ozan'ın yeni tarzı beğeni topladı

    Hüsnü Çoban karakteriyle insanların sevgisini kazanan ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni hali, takipçileri tarafından çok sevildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 06:43
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 07:09
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    Özgür Ozan'ın yeni tarzı beğeni topladı

    Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllardır rol alan Özgür Ozan'ın yeni imajı görenleri şaşırttı.

    Hüsnü Çoban karakteriyle insanların beğenisini toplayan Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

    Dizinin hayranları, Hüsnü Çoban karakterine ne olacağını merakla beklerken, ünlü oyuncu, sevenlerinin karşısına yeni tarzıyla çıktı.

    Paylaştığı fotoğraftaki değişimiyle dikkat çeken tecrübeli oyuncu, "Bekliyoruz bakalım" notunu düştü.

    Ozan'ın, bir film projesinde yer alacağı söyleniyor.

    Özgür Ozan ın yeni tarzı beğeni topladı #1

    Özgür Ozan ın yeni tarzı beğeni topladı #2

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