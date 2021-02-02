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    Özlem Ada Şahin'in ultra lüks villası

    Dekorasyona meraklı olduğunu söyleyen Özlem Ada Şahin, evini kendisinin tasarladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 11:19
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 11:22
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    Özlem Ada Şahin'in ultra lüks villası

    Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz yıl taşındıkları Beykoz'daki villarını ilk kez gösterdi.

    4 katlı, 9 odalı, havuzlu ultra lüks olan villada; Türk hamamı, sauna ve spor salonu da var.

    "EVİMİ KENDİM TASARLADIM"

    Şahin, “Dekorasyona duyduğum tutku, kendi evimi tasarlamamda büyük rol oynadı. Berkay da yardım etti tabii ki. Abartıdan kaçındık, huzur versin istedik. Fonsiyonel ve konforlu olmasına da dikkat ettik.” diye konuştu.

    Özlem Ada Şahin in ultra lüks villası #1

    Özlem Ada Şahin in ultra lüks villası #2

    Özlem Ada Şahin in ultra lüks villası #3

    Özlem Ada Şahin in ultra lüks villası #4

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