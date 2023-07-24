Özlem Conker'in tatil pozları Kınalı Kar dizisiyle ünlenen Özlem Conker sosyal medya hesabından yaz pozlarını paylaştı.

ensonhaber.com

50 yaşında

Emrah ile kamera karşısına geçtiği Kınalı Kar dizisinde canlandırdığı Özlem karakteriyle ünlenen ve 2000'li yıllara damga vuran Özlem Conker, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

1996 yılından bu yana oyunculuk sektörünün içinde bulunan Özlem Conker son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadınefendi karakterine hayat vermişti.

50 yaşında

50 yaşındaki Conker, tatil pozlarıyla dikkat çekti. Adeta yıllara meydan okuyan oyuncu mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı