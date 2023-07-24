Özlem Conker'in tatil pozları
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50 yaşında

Emrah ile kamera karşısına geçtiği Kınalı Kar dizisinde canlandırdığı Özlem karakteriyle ünlenen ve 2000'li yıllara damga vuran Özlem Conker, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Özlem Conker'in tatil pozları

1996 yılından bu yana oyunculuk sektörünün içinde bulunan Özlem Conker son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde Bidar Kadınefendi karakterine hayat vermişti.

Özlem Conker'in tatil pozları

50 yaşında

50 yaşındaki Conker, pozlarıyla dikkat çekti. Adeta yıllara meydan okuyan mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı