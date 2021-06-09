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    Özlem Yıldız, Bodrum fiyatlarına tepki gösterdi

    Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Bodrum tatilini kısa tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 07:40
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    Özlem Yıldız, Bodrum fiyatlarına tepki gösterdi

    Tatil sezonunu geçitğimiz hafta Bodrum'da açan 41 yaşındaki ünlü sunucu Özlem Yıldız, İstanbul'a döndü. Eskiden aylarca Bodrum'da kalan Yıldız, dönme sebebini açıkladı.

    "BODRUM UÇMUŞ"

    Yıldız, Bodrum'daki bazı işletmelerde uygulanan yüksek fiyatlarla ilgili, "Bazıları uçmuş. Eskisi gibi güzel güzel tatillere, restoranlara gitme devri bitmiş. Bodrum'a hesap kitap yaparak gidiyoruz.

    Uzun süre kalacaksam daha ideal yerleri tercih ediyorum. Uçak saatlerine bakıyorum, daha uygun bilet ayarlamaya çalışıyorum" dedi.

     

    Özlem Yıldız, Bodrum fiyatlarına tepki gösterdi #1Özlem Yıldız, Bodrum fiyatlarına tepki gösterdi #2

    Özlem Yıldız, Bodrum fiyatlarına tepki gösterdi #3

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