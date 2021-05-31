Özlem Yıldız, tatile çıktı

Tatil sezonunu açan Özlem Yıldız, kaldığı otelin plajında bikinisiyle poz verdi.

41 yaşındaki sunucu Özlem Yıldız, Bodrum'da denize girerken görüntülendi. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken Yıldız, tüm bakışları üzerine topladı.

"SÜRPRİZE GELDİM"

Yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodrum'a geldiğini söyleyen Yıldız, ''Programın bu haftaki çekimlerini tamamladık, kıramayacağım bir arkadaşımın doğum günü vardı.

Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedim. Uçağa atlayıp Bodrum'a ona sürpriz yapmaya geldim, gelmişken de bir iki gün dinleneceğim.'' dedi.