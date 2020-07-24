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    Özlem Yıldız: Tek rakibim Fedon abi

    Güzel sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum'da objektiflere takılırken, formda görüntüsüyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 07:08
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    Özlem Yıldız: Tek rakibim Fedon abi

    Yakın arkadaşı Demet Akalın'ın yanından ayrılan ve tatil rotasını Bodrum'a çeviren Özlem Yıldız, konakladığı otele oğlu Demir Serter'le birlikte dört valizle geldi.

    FİT ÖZLEM

    39 yaşındaki sunucu, çim alanda güneşlenerek, kitap okudu.  Yıldız, sıcaklığın artmasıyla kendini Ege'nin mavi sularına atarak serinledi. Ünlü isim, fit görüntüsü ve bronzluğuyla plajda dikkatleri üzerine çekti.

    Özlem Yıldız, "Bronzlukta tek rakibim Fedon abi" diyerek, muhabirlere espri yaptı.

    Özlem Yıldız: Tek rakibim Fedon abi #1

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