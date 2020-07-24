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- Özlem Yıldız: Tek rakibim Fedon abi
Özlem Yıldız: Tek rakibim Fedon abi
Güzel sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum'da objektiflere takılırken, formda görüntüsüyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 07:08
Yakın arkadaşı Demet Akalın'ın yanından ayrılan ve tatil rotasını Bodrum'a çeviren Özlem Yıldız, konakladığı otele oğlu Demir Serter'le birlikte dört valizle geldi.
FİT ÖZLEM
39 yaşındaki sunucu, çim alanda güneşlenerek, kitap okudu. Yıldız, sıcaklığın artmasıyla kendini Ege'nin mavi sularına atarak serinledi. Ünlü isim, fit görüntüsü ve bronzluğuyla plajda dikkatleri üzerine çekti.
Özlem Yıldız, "Bronzlukta tek rakibim Fedon abi" diyerek, muhabirlere espri yaptı.