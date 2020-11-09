Özlem Yıldız: Yaşlanmaktan korkmuyorum

Estetikli güzeller arasında yer alan Özlem Yıldız, yaşlanmak gibi bir korkusu olmadığını söyledi.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeni bir programa başladığı için günlerinin çok yoğun geçtiğini açıklayan Yıldız, cilt bakımı yaptırdığını söyledi.

"ZAMAN AYIRMAK LAZIM"

Yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen Yıldız, “"Bize çok makyaj yapıldığı için ışıkların altında kendimize iyi bakmamız lazım. Yaşlanma korkusu yok, bu bakımlar olduktan sonra çok da korkmaya gerek yok. Yeter ki zaman ayırmak ve kendini emin ellere teslim edince bir şey olmuyor. O dolgular falan çok korktuğum şeyler bazen iyi sonuçlar vermiyor."” dedi.

Erkeklerin de bakımlı olması gerektiğini ancak bir erkeğin sürekli bakım merkezinde olmasını kabul edemeyeceğini söyleyen sunucu, konuyla ilgili konuştu.

"ERKEK İŞİNE GÜCÜNE BAKSIN"

Yıldız, "Erkeklerin de bakımlı olması lazım onlar da yaşlanıyor, onların da cildine dikkat etmesi lazım. Bu kendini sevmekle alakalı ama tabii maddi karşılığı da var. Bakım merkezlerinden çıkmayan erkeğe de gerek yok. O kadarını kadınlar yapsın, erkekler işine gücüne gitsin. Baktığın zaman o kaşlar böyle havaya kalkıyor ya yok yok olacak iş değil" dedi.