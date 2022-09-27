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    Özlem Yıldız'dan oğlu Demir'e 15'inci yaş kutlaması

    Sunucu Özlem Yıldız ve Sinan Serter evliliğinden dünyaya gelen Demir, 15 yaşına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:39
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    Özlem Yıldız'dan oğlu Demir'e 15'inci yaş kutlaması

    2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenen ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız'ın oğlu Demir büyüdü.

    Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum." diyen Özlem Yıldız, paylaşımında duygulandıran ifadeler kullandı:

    "En gururlandığım duygu"

    "Tam 15 yıl önce bugün minicik doğan o küçücük bebek şimdi koca bir genç. Senin annen olmak şu hayatta en gururlandığım duygu..."

    Özlem Yıldız dan oğlu Demir e 15 inci yaş kutlaması #1


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