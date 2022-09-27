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- Özlem Yıldız'dan oğlu Demir'e 15'inci yaş kutlaması
Özlem Yıldız'dan oğlu Demir'e 15'inci yaş kutlaması
Sunucu Özlem Yıldız ve Sinan Serter evliliğinden dünyaya gelen Demir, 15 yaşına girdi.
- Haber Merkezi
- 27.09.2022 - 15:16
- Güncelleme : 27.09.2022 - 15:39
2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile evlenen ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız'ın oğlu Demir büyüdü.
Her fırsatta "En büyük aşkım oğlum." diyen Özlem Yıldız, paylaşımında duygulandıran ifadeler kullandı:
"En gururlandığım duygu"
"Tam 15 yıl önce bugün minicik doğan o küçücük bebek şimdi koca bir genç. Senin annen olmak şu hayatta en gururlandığım duygu..."