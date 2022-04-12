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    Özlem Yıldız'ın oğlu Demir büyüdü

    Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında ünlenen Özlem Yıldız, oğlu Demir'le fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 13:39
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    Özlem Yıldız'ın oğlu Demir büyüdü

    2005 yılında iş insanı Sinan Serter ile dünyaevine giren ve 2013 yılında boşanan Özlem Yıldız, oğlu Demir'i büyüttü.

    Demir için her fırsatta "En büyük aşkım oğlum" diyen Yıldız, gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

    Özlem Yıldız, oğluyla pozuna "Sen ne zaman bu kadar büyüdün" yazdı.

    Demet Akalın'dan yorum geçikmedi

    Oğlu boyuna gelen Yıldız'ın paylaşımını göre Akalın, fotoğrafın hemen altına, "Ay boya bak delireceğim" ifadelerini kullandı.

    Özlem Yıldız ın oğlu Demir büyüdü #1

    Özlem Yıldız ın oğlu Demir büyüdü #2

    Özlem Yıldız ın oğlu Demir büyüdü #3


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