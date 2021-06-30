Özlem Yıldız'ın oğlu Demir mezun oldu

Özlem Yıldız, oğlu Demir'in mezuniyetinden fotoğraf paylaştı.

Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir, ortaokuldan mezun oldu.

Anne Özlem Yıldız, mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı:

"GÖZYAŞIM PIT"

"Gözyaşım pıt... Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu... Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak! Canım oğlum nice diplomalara..."



