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    Özlem Yıldız'ın oğlu Demir mezun oldu

    Özlem Yıldız, oğlu Demir'in mezuniyetinden fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 12:38
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    Özlem Yıldız'ın oğlu Demir mezun oldu

    Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir, ortaokuldan mezun oldu.

    Anne Özlem Yıldız, mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı:

    "GÖZYAŞIM PIT"

    "Gözyaşım pıt... Sen ne zaman büyüdün küçük adamım? Nereden başlasam, nasıl tarif etsem bilemediğim bir duygu bu... Hem ağlayıp hem gurur duymak hem de çok mutlu olmak! Canım oğlum nice diplomalara..."

    Özlem Yıldız ın oğlu Demir mezun oldu #1

    Özlem Yıldız ın oğlu Demir mezun oldu #2

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