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    Özyağcılar çifti evliliklerinde 51 yılı geride bıraktılar

    29 Haziran 1971'de nikah masasına oturan ünlü çift, birbirlerine olan aşklarını bir kez daha dile getirdi
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 08:08
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    Özyağcılar çifti evliliklerinde 51 yılı geride bıraktılar

    74 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar ile kendisi gibi oyuncu eşi 77 yaşındaki Güzin Özyağcılar, evliliklerinde 51 yılı geride bıraktı. 1971 yılında nikah masasına oturan ünlü çift, birbirlerine olan aşklarını bir kez daha dile getirdi.

    "İlk defa ayrıyız"

    Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, 51. evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesajla kutladı.

    Özyağcılar çifti evliliklerinde 51 yılı geride bıraktılar #1

    "Kadehimi sağlığımıza kaldıracağım"

    Eşiyle birlikte çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Güzin Özyağcılar, gönderisinde "Erdal'ım evliliğimizin 51. yılını geride bıraktık. Sen Üsküp'te settesin, ben Küçükkuyu'dayım... İlk defa ayrı kutluyoruz. Saat tam 21.00'da kadehimi sağlığımıza kaldıracağım sen de kaldır. Nice yıllara... Sağlıkla öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

    "Bekliyorum"

    Usta oyuncu da eşinin paylaşımına "51 sene dile kolay! '41 kere maşallah' derler ya... Hadi bakalım hep beraber 51 kere maşallah. Güzin'im seni çok seviyorum. Saat 21.00'da yüreğimde sen, kadehimde öpücüğün olacak. Bekliyorum." sözleriyle karşılık verdi.

    Özyağcılar çifti evliliklerinde 51 yılı geride bıraktılar #2


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