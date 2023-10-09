Pakistan'da Burak Özçivit izdihamı Dünyaca ünlü oyuncularımızdan Burak Özçivit, bir parfüm markasının etkinliği için gittiği Pakistan'da ezilme tehlikesi geçirdi.

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ensonhaber.com

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit, dizinin yurt dışına satılmasıyla dünyaca tanınır bir oyuncu oldu.

Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Pakistan'a gitti ve reklam yüzü olduğu bir parfüm markasının lansmanına katıldı. Özçivit, erkek hayranlarının yoğun sevgisiyle karşılaştı, ne yapacağını şaşırdı.

Özçivit alandan zor çıkarıldı

Hayranların bir anda oyuncunun etrafını sarmasıyla arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle birlikte Özçivit alandan çıkarıldı.

Ezilme tehlikesi geçiren oyuncu güvenliklerin araya girmesiyle kurtuldu.