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- Pakize Suda vefat etti
Pakize Suda vefat etti
Bir süredir demans (Bunama) hastalığyla mücadele eden ve hiç kimseyi tanımadığı öne sürülen oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 21.12.2022 - 14:42
- Güncelleme : 21.12.2022 - 14:51
Oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya demans teşhisi konulmuş, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti.
70 yaşındaydı
Pakize Suda'dan kötü haber geldi. Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Pakize Suda, Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane filmlerinde oynadı.