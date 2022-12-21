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    Pakize Suda vefat etti

    Bir süredir demans (Bunama) hastalığyla mücadele eden ve hiç kimseyi tanımadığı öne sürülen oyuncu ve yazar Pakize Suda'nın hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 14:51
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    Pakize Suda vefat etti

    Oyuncu ve yazar Pakize Suda'ya demans teşhisi konulmuş, yeğeni Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verilmişti.

    70 yaşındaydı

    Pakize Suda'dan kötü haber geldi. Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Pakize Suda, Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane filmlerinde oynadı.

    Pakize Suda vefat etti #1

    Pakize Suda vefat etti #2


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