Pamir Pekin'den yeni ayrıldı! Nesrin Cavadzade soluğu İbiza'da aldı

Haber Merkezi
Yaşadığı ilişkilerde bir türlü yüzü gülmeyen 42 yaşındaki oyuncu Nesrin Cevadzade, aynı dizide rol aldığı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
YUNANİSTAN YARAMADI
Dizi bittikten sonra ikili soluğu Yunanistan'da almış ve tatil yapmışlardı. 2 aydır birlikte olan ünlü çiftin yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.
Ayrılık sonrası sosyal medyadan paylaşımlarına hız veren Cavadzade, İspanya'nın dünyaca ünlü tatil beldesi İbiza'ya gitti. Tatile giden oyuncu, havuza girdiği anları sevenlerinin beğenisine sundu.
Nesrin Cavadzade, tatil paylaşımına ise "Soğuk suya dalma" notunu ekledi.
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