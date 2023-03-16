Paris Hilton çocukken uğradığı istismarı anlattı Dünyaca ünlü isim Paris Hilton, 17 yaşındayken yatılı okulda aylarca cinsel istismara maruz kaldığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez anne olan Paris Hilton, son olarak çocukluğunda yaşadığı korkunç bir olayla gündeme geldi.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'Paris: The Memoir' adlı anı kitabında; 'Bay Abercrombie' lakabını taktığı 'genç ve yakışıklı' bir öğretmenin kendisine aşık olduğunu söylediğini ve söz konusu öğretmen tarafından istismara uğradığını yazdı.

O zamanlar henüz onlu yaşlarının başında olan Hilton, öğretmenin daha sonra kendisine telefon numarasını verdiğini, aralarındaki görüşmeyi gizli tutmasını istediğini söyledi ve ekledi:

"Saatlerce beni konuştuk"

'Bay Abercrombie' beni neredeyse her gece aradı ve saatlerce ne kadar olgun, güzel ve zeki olduğumu söyledi ve ne kadar şehvetli, yanlış anlaşılmış ve özel olduğum hakkında konuştuk.

Sosyetik güzel; öğretmeninin kendisine Prenses Diana ile Prens Charles arasındaki 13 yıllık yaş farkını ve Elvis Presley'nin sonradan evlendiği eşi Priscilla Presley'ye aşık olduğunda, Priscilla'nın sadaece 14 yaşında olduğunu örnek gösterdiğini de iddia etti.

Eve geliyordu

Paris'in anlattıklarına göre; 'Bay Abercrombie', sonunda annesi Kathy Hilton ve babası Rick Hilton dışarıdayken Paris'in evine arabasıyla gelerek gizli bir ziyarette bulundu.

"Yanına gittiğimde öğretmen beni kollarının arasına aldı ve öptü" diye yazan Paris Hilton, anne ve babasının eve döndüğünde onları 'Bay Abercrombie'nin arabasında yakaladığını da sözlerine ekledi.