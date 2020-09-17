Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri

Paris Hilton, uzun yıllardır bir karakteri oynadığını ve gerçekte akıllı biri olduğunu söyledi.

ABD'li ünlü model ve oyuncu, aynı zamanda Hilton otellerinin de varisi, sosyetik güzel Paris Hilton, YouTube kanalında hayat hikayesinin anlatıldığı The Real Story of Paris Hilton adlı bir belgesel yayınladı.

"APTAL SARIŞIN DEĞİLİM"

Belgeseldeki röportajda kendi hakkında açıkamalarda bulunan Hilto, “Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi rol yeteceğim var.” dedi.

"DÜNYA GERÇEK PARİS'İ HİÇ TANIMADI"

Hilton, “Ben uzun zamandır bir karakteri oynuyorum, dolayısıyla dünya hiçbir zaman benim olduğum kişiyi tanımadı. Gerçek ben, akıllı biri.” diye konuştu.

"İŞ KADINI OLARAK HATIRLANMAK İSTİYORUM"

Hilton ayrıca, “Bir aptal olarak hatırlanmak istemiyorum, iş kadını olarak hatırlanmak istiyorum.” ifadesini kullandı.



