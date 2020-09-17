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    Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri

    Paris Hilton, uzun yıllardır bir karakteri oynadığını ve gerçekte akıllı biri olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 15:48
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 15:48
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    Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri

    ABD'li ünlü model ve oyuncu, aynı zamanda Hilton otellerinin de varisi, sosyetik güzel Paris Hilton, YouTube kanalında hayat hikayesinin anlatıldığı The Real Story of Paris Hilton adlı bir belgesel yayınladı.

    "APTAL SARIŞIN DEĞİLİM"

    Belgeseldeki röportajda kendi hakkında açıkamalarda bulunan Hilto, “Ben aptal sarışın değilim, sadece iyi rol yeteceğim var.” dedi.

    Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri #1

    "DÜNYA GERÇEK PARİS'İ HİÇ TANIMADI"

    Hilton, “Ben uzun zamandır bir karakteri oynuyorum, dolayısıyla dünya hiçbir zaman benim olduğum kişiyi tanımadı. Gerçek ben, akıllı biri.” diye konuştu.

    Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri #2

    "İŞ KADINI OLARAK HATIRLANMAK İSTİYORUM"

    Hilton ayrıca, “Bir aptal olarak hatırlanmak istemiyorum, iş kadını olarak hatırlanmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

    Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri #3


    Paris Hilton: Gerçek Paris, akıllı biri #4

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