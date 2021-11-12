Paris Hilton ile Carter Reum evlendi

Hilton, düğünü için giydiği gelinliği paylaştı. Dünyaca ünlü isim, fotoğrafına "Sonsuzluğum başlıyor" notunu düştü.

Amerikalı şarkıcı ve moda tasarımcısı Paris Hilton, nişanlısı Carter Reum ile dünyaevine girdi.

Düğün, perşembe günü Los Angeles'ta özel bir malikanede gerçekleştirildi.

PARIS HILTON DÜNYAEVİNE GİRDİ

Hilton, aralarında Kim Kardashian West, Kyle Richards ve Paula Abdul gibi isimlerin bulunduğu konukların önünde, 40 yaşındaki yazar ve risk sermayedarı Reum ile hayatını birleştirdi.

"SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR"

Düğünü için giydiği gelinliği sosyal medya hesabından paylaşan Hilton, "Sonsuzluğum bugün başlıyor." diye yazdı. People'ın haberine göre, düğün şenlikleri çeşitli partilerle devam edecek.

ABD'li talk show sunucusu Jimmy Fallon'ın programına konuk olan Hilton, düğünün birçok etkinlikle 3 gün süreceğini söylemiş, bu süreçte toplam 10 farklı gelinlik giyeceğini açıklamıştı.

DÜĞÜNÜN BELGESELİ ÇEKİLECEK

Zor bir gelin olmadığını söyleyen Paris Hilton'un düğününün belgeseli çekilecek.

17 Şubat'ta 40 yaşına giren Hilton, yaş gününde kendisine evlenme teklif eden Reum'a 'Evet' demiş, hamile olduğu iddialarını "Evlenmeyi bekleyeceğim." diyerek yalanlamıştı.