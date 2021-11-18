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    Paris Hilton ile evlenen Carter Reum'un bir çocuğu olduğu ortaya çıktı

    ABD’li sosyetik Paris Hilton’ın geçen hafta üç gün süren görkemli düğünle evlendiği Carter Reum’un, gizli bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 08:36
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    Paris Hilton ile evlenen Carter Reum'un bir çocuğu olduğu ortaya çıktı

    ABD’de eğlence dünyasında ünlenen ve Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olan Paris Hilton, geçen hafta iş insanı Carter Reum ile evlendi.

    3 GÜN SÜRDÜ

    Her ikisi de 40 yaşında olan yeni evlilerin düğününün üç gün sürmesi, magazin dünyasının en çok konuştuğu konu oldu. Ama düğünün hemen ardından damat Carter Reum’un gizli bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması herkesi şoke etti.

    KIZI VAR İDDİASI

    Reum’un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi’den bir kızı olduğu öğrenildi. Çocuğuyla birlikte Kaliforniya’da yaşayan Bellizzi 2011’de hamileyken, bebeğin Mel Gibson’dan olduğu iddia edilmiş, ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti.

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    Paris Hilton ile evlenen Carter Reum un bir çocuğu olduğu ortaya çıktı #2Paris Hilton ile evlenen Carter Reum un bir çocuğu olduğu ortaya çıktı #3

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