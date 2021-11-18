Paris Hilton ile evlenen Carter Reum'un bir çocuğu olduğu ortaya çıktı

Paris Hilton ile evlenen Carter Reum'un bir çocuğu olduğu ortaya çıktı

ABD’li sosyetik Paris Hilton’ın geçen hafta üç gün süren görkemli düğünle evlendiği Carter Reum’un, gizli bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

ABD’de eğlence dünyasında ünlenen ve Hilton oteller zincirinin varislerinden biri olan Paris Hilton, geçen hafta iş insanı Carter Reum ile evlendi.

3 GÜN SÜRDÜ

Her ikisi de 40 yaşında olan yeni evlilerin düğününün üç gün sürmesi, magazin dünyasının en çok konuştuğu konu oldu. Ama düğünün hemen ardından damat Carter Reum’un gizli bir çocuğu olduğunun ortaya çıkması herkesi şoke etti.

KIZI VAR İDDİASI

Reum’un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi’den bir kızı olduğu öğrenildi. Çocuğuyla birlikte Kaliforniya’da yaşayan Bellizzi 2011’de hamileyken, bebeğin Mel Gibson’dan olduğu iddia edilmiş, ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti.