Paulina Porizkova, evliliğini anlatırken soyundu

1980'li ve 90'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Paulina Porizkova, Ric Ocasek'le 30 yıllık evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar güzel olmadığını anlattı.

Sosyal medyada ağlayarak paylaştığı gönderilerle dikkat çeken model ve oyuncu Paulina Porizkova, 2019'da kaybettiği müzisyen eşi Ric Ocasek'le evliliğini anlatırken bir yandan da soyundu.

Porizkova, The Cars grubunun solisti Ocasek'in kendisine hiçbir zaman güzel olduğunu hissettirmediğini belirtti.

56 yaşındaki model, yaklaşık 20 dakikalık röportajında Ocasek'le 30 yıllık evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar toz pembe olmadığını söyledi:

"KENDİMİ BİR SEHPA GİBİ HİSETTİM"

"19 yaşımdan beri tüm hayatım boyunca birlikteydik ve birden beni artık çekici bulmuyor gibiydi. Kendimi bir sehpa gibi hissetmeye başlamıştım. Gecenin bir vakti takılıp çarptığın ama daha fazla dikkat etmediğin bir şey..."

"DEĞERSİZ HİSETTİRDİ"

Porizkova, Ocasek'in kendisini görmezden gelmesinin "Bir kadın olarak değersiz hissettirdiğini" söyledi ve "Hayatımın sonuna kadar bu adamla kalacağımı sanıyordum." ifadelerini kullandı.

Ünlü model, "Eşim bana sıkıcı olduğumu hissettirdiği için 30 yıldır sıkıcı olduğumu düşünmüştüm. Çünkü ne zaman konuşsam sadece esneyip etrafına bakar ve beni tamamen yok sayardı. Dayanamayacak noktaya gelene kadar bununla yaşadım." şeklinde konuştu.

VASİYETTE YER VERMEDİ

Öte yandan ünlü model, Ocasek'in ölümünün ardından vasiyetinde kendisine yer vermediğini açıklamış ancak geçen ay katıldığı bir podcast programında, müzisyenin mirasçılarıyla orta yolu bulduklarını da söylemişti.