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Pavyon dansıyla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü mini elbisesiyle verdiği pozu paylaştı!

Pavyon dansıyla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü mini elbisesiyle verdiği pozu paylaştı! Hem kariyer hayatı hem de özel hayatıyla çok konuşulan Hazar Ergüçlü, mini elbisesiyle sandalyede bacak bacak üstüne atarak verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Güzel oyuncuyu takipçileri beğeni yağmuruna tuttu.