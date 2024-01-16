Pavyon dansıyla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü mini elbisesiyle verdiği pozu paylaştı!

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Şimdilerde Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve başrolünü oynayacağı 'İnci Taneleri' dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen bir isim.
Yeni projesi heyecanla beklenen ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla konuşuldu.
Mini elbisesi giydi
Güzel oyuncu, mini elbisesiyle sandalyeye oturarak poz verdi.
Ergüçlü’nün tercih ettiği ayakkabı modeli de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Güzel oyuncunun tarzına yorum yağdı.
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