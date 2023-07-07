Pdm.Clara, Arda Güler transferinden sonra paylaşım yaptı Madrid'de yaşayan dünyaca ünlü fenomenlerden Pdm.Clara'nın yaptığı paylaşım Arda Güler'e mesaj olarak algınlandı.

ensonhaber.com Ünlü fenomen Pdm.Clara, aylar önce Real Madrid'e transferiyle Türkiye'yi gururlandıran futbolcu Arda Güler’i Instagram hesabından takip etmeye başlamış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Sonrasında birbirlerini takipten çıkan ikili, aylar sonra yeniden gündeme geldi. 'Tekrardan hoş geldin" Arda Güler'in bir zamanlar takipleştiği Pdm Clara, Arda Güler'in transferi sonrası Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayıp ''Tekrardan hoş geldin. Seni Uzun zamandır görmedim." şeklinde bir paylaşımda bulundu. Clara'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Güzel fenomenin paylaşımının altına Arda Güler'li yorumlar gönderildi.