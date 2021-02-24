Pelin Akil 34 yaşında okula geri döndü

Son senesinde üniversiteyi bırakmak zorunda olan Pelin Akil, okuluna tekrar kayıt yaptırdı.

Anne olduktan sonra ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle ekranlara geri dönen Pelin Akil, pandemi döneminde kendine yeni hedefler koydu.

OKULLU OLDU

Akil, 2021'de ilk hedefinin işleri nedeniyle son senesini bitiremediği üniversiteden mezun olmak olduğunu söyledi.

"MEZUN OLMAYI PLANLIYORUM"

Özel bir üniversitenin tiyatro bölümüne yeniden kaydını yaptıran ve online derslere katılan 34 yaşındaki oyuncu Pelin Akil, "İkiz bebek annesiyim ama bu yıl üniversiteden mezun olmayı planlıyorum" dedi.

Oyuncu, ilkokul döneminde yaşadığı heyecanı yeniden tattığını söyledi.