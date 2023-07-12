Pelin Akil, ailesiyle teknede Ailesiyle birlikte tatil için Marmaris'i tecih eden Pelin Akil, tekne sefasından kareler yayınladı.

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İki ünlü oyuncu Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medyada aktif olan oyuncu çift, mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla sıkça gündeme geliyor.

Marmaris'e gittiler

Şu sıralar Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Pelin Akil Akil; eşi Anıl Altan, ikizleri Alin ve Lina ile birlikte Marmaris'e gitti.

Güzel oyuncu, eşi ve kızlarıyla tekne sefası yaptı. Kızlarıyla aynı kıyafeti giyen Pelin Akil ve ikizlerine ise beğeni yağdı.

Akil yayınladığı fotoğraflara şunları yazdı:

"En sola kaydırınca da bi mesaj var sevgiliye. Sadece dördümüz olduğumuzda şükürler olsun ki bi başka güzel oluyor her şey. Minnet minnet minnet. Maşallah sübhanallah derdi anneannecim. Dualarımdasın hep aklımdasın."