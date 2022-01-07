Pelin Akil: Eşim müthiş bir baba

Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ı ve ikiz kızları Lina ve Alin'i anlattı.

Pelin Akil, 2016’da kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evlenmişti. Çiftin ikiz kızları Lina ve Alin de 2 yıl önce dünyaya geldi.

Bir derginin bu ayki konuğu olan Pelin Akil samimi açıklamalarda bulundu. Evliliğini ve eşinin anlatan Akil, eşini öve öve bitiremedi.

İşte güzel oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

"AŞIK OLUP EVLENDİK"

"Anıl ile çok aşık olup evlendik. Çok özgür yaşadık. Her hafta bir ülke değiştirdiğimiz, sürekli gezerek özgürleştiğimiz acayip bir dönem oldu. Sonra pandemi başladı, ikizlerle birlikte olunca hayatımız değişti.

"HAYRANLIK DUYUYORUM"

Pandemi döneminde Anıl’ın apayrı bir tarafına, muhteşem babalığına şahit oldum ve aşık olduğum adama daha da hayranlık duyuyorum şimdi.

"TAM BİR AİLE OLDUK"

Kızlarımla birlikte tam bir aile olduk ve motivasyonum tavan. Onlar da ufaktan annesinin ve babasının ne iş yaptığını anlamaya başladı. Güle oynaya uğurluyorlar, gelince de “Ne oynadın bugün” diye soruyorlar.

"İKİMİZ DE YOĞUNUZ"

İnşallah biraz kendimize dönebiliriz. Aşkımızı, bizi hatırlarız, birbirimize de daha fazla vakit ayırmaya başlarız diye hayaller kuruyorum. Çünkü ikimiz de yoğunuz. Çok mutluyuz ama anne babanın da biraz aşklarını hatırlamaya, birbirine sarılmaya ihtiyacı var.

Sosyal medya işimin bir parçası. Beni takip eden kullandıklarımı merak eden bir sürü kişi var. Özellikle içinde kızlarımın olduğu videolar birikiyor orada. Geriye baktığımda hem anı videoları birikiyor, hem de eğleniyorum."







