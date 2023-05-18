Pelin Akil, geçersiz oy kullananlara ateş püskürdü 14 Mayıs’ta sandık başına giderek geçersiz oy kullananları eleştiren oyuncu Pelin Akil, gelen tepkilere de karşı açıklama yaptı. Tepkisinin çarpıtıldığını söyleyen Akil, “Hakaret içeren yorum ve mesajlarla ilgili hukuki işlem başlatılacaktır” dedi

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Türkiye, geçtiğimiz hafta tarihi bir seçime gitti.

İkinci tura kalan seçim, dünyanın da gündemindeydi.

Büyük bir yarışa sahne olan seçim için sandık başına gidenlerden bazıları, özellikle sosyal medya hesapları için çalıştı.

Kimisi tuttuğu takımın adını yazdı, kimisi vereceği bir mesaj için seçmen kağıdını kullandı.

Eleştirisine tepki geldi

Bu durum, bazı tanıdık simaları kızdırdı.

Oyuncu Pelin Akil, geçersiz oy kullanan ve oy pusulalarını sosyal medya hesabında paylaşan seçmenleri eleştirdi.

Akil, gösterdiği tepkinin kendi görüşünden oy kullanmayanlara olduğunu düşünenlere ise sitem etti.

Ünlü oyuncu, kendisine bu nedenle hakaret edenlere karşı hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.

"Söylediklerim çarpıtıldı"

Akil yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Şu anda sanatçı arkadaşlarıma söylediklerini çarpıtarak yayınlamaya programlanmış siber saldırı var! İtibar etmeyiniz! Ben bir partiye oy vermiş kimseye söz söylemedim. Eli titreyip damgayı kaydırana da değildi lafım. Dileyen dilediği partiye oy verebilir. Benim lafım oy pusulasını karalayıp, futbol takımlarını yazıp paylaşım uğruna geçersiz kılan kişilereydi.

"Seçmen kağıdını hiçe sayan, dalga geçen şuursuz akıllar"