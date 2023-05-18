Pelin Akil, geçersiz oy kullananlara ateş püskürdü

Türkiye, geçtiğimiz hafta tarihi bir seçime gitti.
İkinci tura kalan seçim, dünyanın da gündemindeydi.
Büyük bir yarışa sahne olan seçim için sandık başına gidenlerden bazıları, özellikle sosyal medya hesapları için çalıştı.
Kimisi tuttuğu takımın adını yazdı, kimisi vereceği bir mesaj için seçmen kağıdını kullandı.
Eleştirisine tepki geldi
Bu durum, bazı tanıdık simaları kızdırdı.
Oyuncu Pelin Akil, geçersiz oy kullanan ve oy pusulalarını sosyal medya hesabında paylaşan seçmenleri eleştirdi.
Akil, gösterdiği tepkinin kendi görüşünden oy kullanmayanlara olduğunu düşünenlere ise sitem etti.
Ünlü oyuncu, kendisine bu nedenle hakaret edenlere karşı hukuki sürecin başlatılacağını söyledi.
"Söylediklerim çarpıtıldı"
Akil yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Şu anda sanatçı arkadaşlarıma söylediklerini çarpıtarak yayınlamaya programlanmış siber saldırı var! İtibar etmeyiniz! Ben bir partiye oy vermiş kimseye söz söylemedim. Eli titreyip damgayı kaydırana da değildi lafım. Dileyen dilediği partiye oy verebilir. Benim lafım oy pusulasını karalayıp, futbol takımlarını yazıp paylaşım uğruna geçersiz kılan kişilereydi.
"Seçmen kağıdını hiçe sayan, dalga geçen şuursuz akıllar"
Çocuklarımızın geleceğini düşünmeyen, fotoğraf çekme uğruna seçmen kağıdını hiçe sayan, dalga geçen şuursuz akıllaraydı. Yoksa her insan oy verebileceği kişiyi seçmekte özgürdür. Siz çok iyi anladınız da çarpıtıp başka anlamlar çıkarıp yorum yazan insanlaradır bu açıklamam. Bu geçersiz oylar tüm partileri etkileyen bir durum. Herkes için zarar. Bunun altına başka bir şey aramamak arayanlara da itibar etmemek gerekir. Sayfama yazılan hakaret içeren yorum ve mesajlarla ilgili de hukuki işlem başlatılacaktır.