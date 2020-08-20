Pelin Akil: Kendimi tokatladım

Sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı.

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil'in sivrisinekler peşini bırakmıyor.

"ORTA KULAK İLTİHABI OLACAĞIM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını vurgularken, "Kaç kere suratımı tokatladım! Kulağıma vurmaktan orta kulak iltihabı olmazsam iyi. Olan kulağa ve yüze oluyor" ifadelerini kullandı.