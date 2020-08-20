Dolar
7.3448
0.771%
Euro
8.707
0.7941%
Altın
1943.49
0.7934%
Borsa
1120.84
-0.344%
G. Altın
457.35
1.0673%
Bitcoin
86805.7
1.1794%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Pelin Akil: Kendimi tokatladım

    Sosyal medya hesabından eşi Anıl Altan ve ikiz kızları ile neşeli anlarını paylaşan oyuncu Pelin Akil, bu kez sivrisineklerden dert yandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 15:11
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pelin Akil: Kendimi tokatladım

    Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl kızları Alin ve Lina'yı kucağına alan Pelin Akil'in sivrisinekler peşini bırakmıyor.

    "ORTA KULAK İLTİHABI OLACAĞIM"

    Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, sivrisinekleri öldürmekten keyif almadığını vurgularken, "Kaç kere suratımı tokatladım! Kulağıma vurmaktan orta kulak iltihabı olmazsam iyi. Olan kulağa ve yüze oluyor" ifadelerini kullandı.

    Pelin Akil: Kendimi tokatladım #1

    Görüş Bildir