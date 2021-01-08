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    Pelin Akil: Sarı kafalarım benim

    Oyuncu Pelin Akil, kızları Alin ve Lina ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 07:27
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    Pelin Akil: Sarı kafalarım benim

    2016'da kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, 2019 yılında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı.

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Akil, kızları ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    MUTFAK POZU

    Pelin Akil, Alin ve Lina ile birlikte mutfakta çekilen bu karesini, "Sarı kafalarım benim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    Pelin Akil: Sarı kafalarım benim #1

    Pelin Akil: Sarı kafalarım benim #2

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