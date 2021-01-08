Pelin Akil: Sarı kafalarım benim

Oyuncu Pelin Akil, kızları Alin ve Lina ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2016'da kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, 2019 yılında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Akil, kızları ile paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MUTFAK POZU

Pelin Akil, Alin ve Lina ile birlikte mutfakta çekilen bu karesini, "Sarı kafalarım benim" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.