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    Pelin Akil, siyah bikinisiyle poz verdi

    Ünlü oyuncu Pelin Akil, son olarak siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 14:29
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    Pelin Akil, siyah bikinisiyle poz verdi

    Kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile birlikteliğini beş yıl önce evlilikle taçlandıran Pelin Akil, üç yıl önce ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına aldı.

    Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla soluğu ailesiyle tatilde alan Akil, tatilden sık sık paylaşım yapıyor.

    BİKİNİLİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

    Güzel oyuncu son olarak, siyah bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıktı. İki çocuk annesi Akil'in fit görüntüsünü beğeni topladı.

    Son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu paylaşan Akil, bu video üzerine bir takipçisinin, kendisini ikizleri arasında ayrımcılık yapmakla suçlamasına sinirlenmişti.

    "YAZIK YA"

    Akil, takipçisinden gelen "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin." mesajını; "Yazık ya ne diyeyim böylelerine? Allah'ım karşılaştırma yarabbim." diye paylaştı.

    Pelin Akil, siyah bikinisiyle poz verdi #1

    Pelin Akil, siyah bikinisiyle poz verdi #2

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