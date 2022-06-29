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    Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa poz verdi! Kızlarından güldüren müdahale!

    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin aşka geldiği anlara kızlarından güldüren müdahale geldi!
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 01:54
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    Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa poz verdi! Kızlarından güldüren müdahale!

    2016 yılında hayatlarını birleştiren Pelin Akil ve Anıl Altan 6 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor.Çiftin Alin ve Lina isminde ikiz kızları bulunuyor.Sosyal medyayı aktif kullanan çift sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa poz verdi! Kızlarından güldüren müdahale! #1

    Geçtiğimiz gün bir yakınlarının düğününe katılan Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa poz verdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

    Bu anlarda minik kızları babalarının elinden tutarak ikiliyi ayırmaya çalışınca ortaya komik görüntüler çıktı.

    İşte sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan o fotoğraflar;

    Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa poz verdi! Kızlarından güldüren müdahale! #2

     

     

    Pelin Akil ve Anıl Altan dudak dudağa poz verdi! Kızlarından güldüren müdahale! #3


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