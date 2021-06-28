Pelin Akil'i isyan ettiren yorum

Kızı Lina ile videosunu yayınlayan güzel oyuncu, kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, takipçilerinin çocuklarını ayırdığını düşünmelerine isyan etti. Güzel oyuncu kendisine gelen 'ikizleri arasında ayrımcılık yapıyorsun' yorumlarına sinirlendi. Akil, 'Bir bitmediniz ya gerçekten. İnsan çocuklarını ayırabilir mi?' dedi.

"ALİN'İ KUCAĞINA AL"

Akil, bir takipçisinin "Bunu kucağından ne zaman indireceksin. Biraz da Alin'i kucağına al, garibim ana kucağını hissetsin" demesine çok sinirlendi.

"KUCAK SEVMİYOR"

Sosyal medya hesabından bu duruma açıklık getiren Akil "Birkaç tane de kızıyorsunuz ama öyle hissettiriyorsunuz' diyen var. Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup sarılıyoruz. Ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz. Bakıyorum bazen sayfalarına tek çocuğu var. İki tane çocuğun olunca mı anlarsın diyeyim? Ne diyeyim?'" dedi.

Akil, sözlerine; "Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten. O gözle izleyenler bakanlar. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onlar ikisi de benim canım yani" diye devam etti.