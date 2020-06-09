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    Pelin Batu, annesini kaybetti

    Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu, 75 yaşında hayata veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2020 - 17:35
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    Pelin Batu, annesini kaybetti

    Oyuncu ve tarihçi olarak tanınan Pelin Batu'nun 75 yaşındaki annesi Nevra Batu, bugün yaşamını yitirdi.

    Pelin Batu, acı haberi ise sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

    "ONSUZ HAYATIM ÇOK ZOR OLACAK"

    Annesinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Batu, "Canım annemi kaybettik. Onsuz hayatım çok zor olacak." notuyla acısını dile getirdi.

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