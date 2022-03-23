Pelin Batu, doktor eşi Macit Bitargil için uzaklaştırma kararı aldırdı

Roma’da evlendiği doktor eşi Macit Bitargil’in psikolojik baskı uygulayıp, fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediğini iddia eden Pelin Batu’nun 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Oyuncu Pelin Batu, 2018 yılında ünlü kalp damar cerrahı Macit Bitargil ile Roma’daki Türkiye Büyükelçiliği’nde evlendi.

Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.

EVLİLİĞİN BAŞINDAN İTİBAREN ŞİDDET

Batu’nun mahkemeye sunduğu dilekçedeki iddialara göre, Macit Bitargil evliliğin başından itibaren eşine psikolojik şiddet uyguladı.

Pelin Batu’ya karşı fiziksel şiddet tehdidinde de bulunan Bitargil, sürekli telefonla mesaj atma, eşinin evini basma gibi eylemlerde bulundu.

CİDDİ TEHDİTLER BOŞANMA AŞAMASINA GETİRDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre oyuncu, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevi ihmal eden Macit Bitargil’in psikolojik baskısı ve fiziksel şiddet gösterme yönündeki ciddi tehditleri nedeniyle boşanmak amacıyla dava açma aşamasına geldiğini dilekçesinde belirtti.

Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını aktaran Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan ise dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“ÇOCUĞA DA KENDİME DE ZARAR VERECEĞİM”

“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramızdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, müvekkilime sinir krizi geçirtmiştir. Müvekkilimin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”

2 AY UZAKLAŞTIRMA

Talebi haklı bulan mahkeme, Macit Bitargil’in 2 ay süreyle Pelin Batu ile çocuğuna yaklaşmamasına karar verdi.

“3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA EN AĞIR FRANSIZCA LİTERATÜR KİTAPLARI OKUMUŞTUR”

Aleyhine verilen karara itiraz eden Macit Bitargil ise iddiaların tamamının gerçeğe aykırı ve asılsız olduğunu belirtti.

Bitargil, itiraz dilekçesinde şu sözlere yer verdi:

“Pelin Batu, kendi hayatını yaşamak uğruna aile birliğini derinden yaralamış, küçük çocuğun hayatını defalarca tehlikeye atmıştır. Çocuğun yanında sigara içmiş, çocuğun 39 derece ateşi varken gece yarısı canlı yayınlara ve film galalarına götürmüştür. Pelin Batu, 3 yaşındaki çocuğa en ağır Fransızca literatür kitapları okumuş, psikolojik dengesini çöküntüye uğratmıştır.”