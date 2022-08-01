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    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı

    Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 16:03
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    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı

    Ünlü gazeteci Pelin Batu, Sinop'un Ayancık ilçesinde Kültür, Keten ve Ahşap Festivali'ne katıldı.

    Batu, mantı denilince akla ilk gelen Kayseri'yi ve Kayserilileri üzecek paylaşımda bulundu.

    Tadına baktığı Sinop mantısını çok beğendiğini belirten güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yorum yaptı.

    "Sinop mantısı daha iyi"

    Pelin Batu şu ifadeleri kullandı, "Kayserililer üzgünüm ama Sinopluların mantısı sizinkilerden daha güzelmiş." paylaşımında bulundu.

    Pelin Batu’nun bu paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı #1

    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı #2

    Kayseri Mantısı

    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı #3

    Sinop Mantısı

    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı #4

    Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı #5


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