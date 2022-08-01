Haberler

Magazin Haberleri

Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı

Pelin Batu, Kayserilileri kızdırdı

Pelin Batu, Kayserilileri üzecek bir paylaşımda bulunarak Sinop mantısının Kayseri mantısından daha güzel olduğu söyledi.