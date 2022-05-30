Pelin Batu, yine mahkemeye gitti

Uzaklaştırma kararı sona erdi Pelin Batu mahkemeye koştu.

Pelin Batu, 2018 senesinde İtalya’da hayatını birleştirdiği doktor eşi Macit Bitargil hakkında kendisine yoğun psikolojik baskı uyguladığı ve fiziksel şiddet eğilimli davranışlar sergilediği iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Uzaklaştırma kararı bitti

Pelin Batu şimdi ise, 2 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvurdu.

Batu, 2 aylık uzaklaştırma kararının sona ermesinin ardından yeniden mahkemeye başvurarak tedbir süresinin uzatılmasını istedi.

2 ay çocuğunu göremedi

Hiçbir kusuru olmadığı halde aleyhine verilen uzaklaştırma kararı nedeniyle 2 aydır çocuğunu göremediğini belirten Macit Bitargil ise karara itiraz etti.

Mahkeme Bitargil’in uzaklaştırma kararını kaldırdı ancak 1 ay daha Pelin Batu’ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli davranışlarda bulunmamasına hükmetti.

Çiftin bu evliliğinden Rafael adında bir çocuğu dünyaya geldi.

Çiftin evlilik birliğini yürütemediğini ve bu nedenle ayrı yaşadığını aktaran Pelin Batu’nun avukatı Halil Cenk Akdoğan ise daha önce mahkemeye verdiği dilekçede şu ifadelere yer vermişti:

“ÇOCUĞA DA KENDİME DE ZARAR VERECEĞİM”

“Çocuğunun babasıyla vakit geçirmesi için yoğun çaba sarf eden müvekkilim, Macit Bitargil ile buluşmuştur. Araba seyir halindeyken yaşanan bir tartışmada Bitargil, ‘Boşanmak istiyorsan çık git hayatımızdan. Sonu felaketle sonuçlanır. En eski Hıristiyan soyundan 30-40 adam kalmış. Bu çocuk son temsilcisi, sana yedirmezler. Aramızdan çekil, velayetini ver. Çocuğa da kendime de zarar vereceğim’ şeklinde tehditlerde bulunarak, müvekkilime sinir krizi geçirtmiştir. Müvekkilimin evini basan davalı, çocuğu annesinin elinden almıştır.”



